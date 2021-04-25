Romatizma belirtileri romatizmaya ne iyi gelir?
Romatizmanın en belirgin şikayetleri arasında eklemlerde görülen şişlik ve ağrı yer alıyor. Peki romatizma nedir? Ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...
Romatizma nedir?
Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.
Romatizma belirtileri
Genellikle romatizmal hastalıklarda kas, sırt ve bel ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, sindirim sistemi şikayetleri, kalp ve damar sisteminde oluşan olumsuzluklar görülür. Bunlara ek olarak romatizmal hastalıkların başlıca belirtileri şöyle sıralanır:
-Nörolojik şikayetler
-Böbrek fonksiyonlarında azalma
-Nefes darlığı
-Hareket kısıtlılığı
-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik
-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi
-Cilt altında beze oluşumu
-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik
-Güçsüzlük
-Gözlerde oluşan iltihaplanma
-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması
-Uzun süreli yüksek ateş
Romatizma tedavisi
İltihap önleyici, hastalığı modifiye edici ilaçlar, kortizon ve daha pek çok yöntem olumlu etkileri nedeniyle kullanılabilir. Buna ek olarak eklemlere lokal tedavi uygulamaları yapılabilir. Burada doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemini düzenli ve devamlı olarak uygulamak son derece önemlidir.