Romantik evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı! Gelin adayı uçurumdan yuvarlandı...
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde romantik evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı. Nizamettin Gürsu, Yeşim Demir’e Bozcaada’da evlilik teklif etti. Ardından Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, sevgilisiyle tatil yapan Yeşim Demir, gün batımını izlemek için Polente Burnuna geldi. İddiaya göre sevgilisiyle alkol alan Yeşim Demir (39), gece yarısı Polente burnunda uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.
İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile tatil için Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bir otele yerleşti. Kız arkadaşına önceki gün romantik bir evlilik teklifi yapan Gürsu, daha sonra bunu kutlamak için Bozcaada'da gün batımının en güzel seyredildiği yer olan Polente Burnu'nu çıktılar.
Birlikte rüzgârgülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre bir taraftan da alkol almaya başladı. Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen Gürsu bir anda çığlık sesini duydu. Çığlığın geldiği yöne koştuğunda kız arkadaşının 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya düştüğünü fark etti.
Kız arkadaşının yanına inmeye çalıştı ama...
Hemen sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya bilgi veren Gürsu, kız arkadaşının yanına inmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.