Romantik evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı! Gelin adayı uçurumdan yuvarlandı...

İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile tatil için Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bir otele yerleşti. Kız arkadaşına önceki gün romantik bir evlilik teklifi yapan Gürsu, daha sonra bunu kutlamak için Bozcaada'da gün batımının en güzel seyredildiği yer olan Polente Burnu'nu çıktılar.