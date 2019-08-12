Roma'nın doğudaki son kalesi Zerzevan! Sadece erkeklerin katıldığı Mithras dininden izler taşıyor
Roma'nın doğudaki son kalesi Zerzevan için UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması yönünde için başvuru yapıldı. Kaleyi ylbaşından bu yana 250 bin kişi ziyaret etti. Yıl sonuna kadar 1 bilyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri gazino Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yer olarak biliniyor. Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolu üzerindeki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedildi.
Tarihe ışık tutan kalenin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi'nce dosya hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan dosyayla tarihi kalenin, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. .
Tarihi kalenin, bu yıl sonunda geçici, 2021'de ise kalıcı listeye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kale, Kurban Bayramı nedeniyle de ziyaretçi akınına uğradı.
Zerzevan Kalesi, Roma'nın sınır garnizonu ve dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından biri. Buradaki çıkan bulguların çoğu yeni ve bölgenin tarihini tamamen değiştirdi.