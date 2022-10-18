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Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş

ÇANAKKALE'de 2 bin yıllık çocuk oyuncağı bulundu. Roma döneminden kalma oyuncağın çocuk mezarlarına 'hediye' olarak konulduğu ifade edildi. İlginç objenin aslında ne olduğuna dair değerlendirmeyi kazı ekibindeki uzmanlar yaptı.

Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş

Ayvacık’ta 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip devam ediyor.

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Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş

 Assos Ören Yeri’nde bu yıl Hellenistik Çağ’da inşa edilen Agora ve Gymnasium Bizans Dönemi Ksenedochion (Misafirhane) yapılarında kazı çalışmalarına devam edildi.

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Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.

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Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş

Pişmiş toprak ile yapılmış

Assos Ören Yeri’nde Ayazma Kilisesi çevresinde yüzeyde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kuş figürü bulundu.

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