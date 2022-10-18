Romalılar çocuklarına yapmış, 2 bin yıllık oyuncak bulundu bakın aslında neymiş
ÇANAKKALE'de 2 bin yıllık çocuk oyuncağı bulundu. Roma döneminden kalma oyuncağın çocuk mezarlarına 'hediye' olarak konulduğu ifade edildi. İlginç objenin aslında ne olduğuna dair değerlendirmeyi kazı ekibindeki uzmanlar yaptı.
Ayvacık’ta 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip devam ediyor.
Assos Ören Yeri’nde bu yıl Hellenistik Çağ’da inşa edilen Agora ve Gymnasium Bizans Dönemi Ksenedochion (Misafirhane) yapılarında kazı çalışmalarına devam edildi.
Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.
Pişmiş toprak ile yapılmış
Assos Ören Yeri’nde Ayazma Kilisesi çevresinde yüzeyde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kuş figürü bulundu.