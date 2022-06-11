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Roma'dan sonra Marmaris'te olay düğün! Mustafa Sandal Melis Sütşurup'la ikinci kez muradına erdi!

Roma'dan sonra Marmaris'te olay düğün! Mustafa Sandal Melis Sütşurup'la ikinci kez muradına erdi!

Türk Pop Müziği'nin yıldızlarından, sevilen şarkılarıyla adından söz ettiren Mustafa Sandal aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta bulmuştu! Geçtiğimiz hafta Roma'da nikahları kıyılan çiftin düğünleri dün akşam Marmaris'te gerçekleşti! Düğünde nikah memuru olan ünlü komedyen Doğu Demirkol, esprileriyle konukları güldürdü! İşte o düğünden kareler..

Roma'dan sonra Marmaris'te olay düğün! Mustafa Sandal Melis Sütşurup'la ikinci kez muradına erdi!

Geçtiğimiz hafta Roma'da nikahları kıyılan Türk Pop Müziği'nin yıldızı Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup ile  bugün ikinci kez muratlarına erdi. Ünlü çiftin düğün töreni dün akşam Marmaris'te gerçekleşirken, ortaya renkli kareler çıktı.. İşte o düğünden kareler.. 

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Roma'dan sonra Marmaris'te olay düğün! Mustafa Sandal Melis Sütşurup'la ikinci kez muradına erdi!

Aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu..

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta  buldu.

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Roma'dan sonra Marmaris'te olay düğün! Mustafa Sandal Melis Sütşurup'la ikinci kez muradına erdi!

Geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı..

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Roma'dan sonra Marmaris'te olay düğün! Mustafa Sandal Melis Sütşurup'la ikinci kez muradına erdi!

Nikah Roma'da kıyılmıştı..

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta Roma'da nikah masasına oturmuştu. 

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