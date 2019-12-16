Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak istediler! Suç üstü yakalandılar

Onlarca tarihi eser ele geçirildi

Yapılan operasyon kapsamında 21 farklı boyut ve ebatlarda üzeri bitkisel işlemeli sütun başlıkları, taş boğa başı, 3 taş mimari arkeolojik parça, üzeri insan kabartmalı sütun parçası, 2 üzeri cenaze kompozisyonlu mezar taşı, 8 üzeri kabartma betimli rölyef parçası, üzeri çift başlı kartal kabartmalı haç, kare formunda sütun mimari parça, 2 yan kenarları sarmal biçimli sütun başı, 1 sütun mimari parçası, 2 sütun altlığı olmak üzere toplam 43 taşınmaz olduğu düşünülen arkeolojik obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.