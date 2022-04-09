Roketli saldırıya uğradı, vücudunun yüzde 70'i yandı! İşte Büşra Develi Hakan Bulut Burak Altay'ın bilinmeyenleri...

BÜŞRA DEVELİ

· Oyuncu Büşra Develi, anne ve babasının ayrılma kararı almasıyla zor bir çocukluk geçirmiş. Boşanmanın ardından annesiyle kalan ve uzun bir süre babasıyla görüşemeyen oyuncu, İzmit’te yaşayan babasıyla iletişime geçtiği dönem onu kaybetmiş.



