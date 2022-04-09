Roketli saldırıya uğradı, vücudunun yüzde 70'i yandı! İşte Büşra Develi Hakan Bulut Burak Altay'ın bilinmeyenleri...
Ünlü oyuncular Büşra Develi, Burak Altay, Yeşim Dalgıçer ve Hakan Bulut'un bilinmeyen yönleri herkesi şaşkına çevirdi.
BÜŞRA DEVELİ
· Oyuncu Büşra Develi, anne ve babasının ayrılma kararı almasıyla zor bir çocukluk geçirmiş. Boşanmanın ardından annesiyle kalan ve uzun bir süre babasıyla görüşemeyen oyuncu, İzmit’te yaşayan babasıyla iletişime geçtiği dönem onu kaybetmiş.
· Oyunculuk hayali kuran Develi, Antalya’dan İstanbul’a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nün sınavını kazanmış. Oyunculuk teklifleri almaya başlayınca 3’üncü sınıfta okulunu dondurarak çalışmaya başlamış.
· Popülerliğe kavuşmadan önce İlyas Yalçıntaş’ın “İncir” şarkısının klibinde oynamış.
· Okumayı çok seven oyuncunun günlüklerini tuttuğu bir defteri varmış. İleride bunları senaryolaştırırsa hiç şaşırmayın.