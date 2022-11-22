Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü.