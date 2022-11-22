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Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

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Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

SURİYE'deki PKK militanlarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 21 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan da şehit oldu. Genç öğretmenin, saldırı esnasında öğrencileri sığınağa götürerek olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın cenazesi toprağa verildi.

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Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü.

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Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan'ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Roketli saldırıda çarpıcı detay! Faciayı şehit öğretmen Ayşenur Alkan önlemiş!

Acılı anne Hayriye Alkan, evinde taziyeleri kabul etti. Alkan, sabah okula yolladığı kızının evine dönemediğini söyledi. Halen olayın şokunda olduğunu dile getiren Alkan, "Allah'ım sabır versin, nasıl yapacağım bilemiyorum. Şaşırdım kaldım. Rabb'im bizlere sabır versin." dedi.

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