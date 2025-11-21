Rojin davasında sürpriz tanık çıktı, her şeyi anlattı! Kızı kolundan tutup...

"BİR ERKEK, ROJİN'E BENZETTİĞİM KIZIN KOLUNDAN TUTTU"

Tanık ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs 'Var' dedi. Karşı yolda bir araç vardı. Aracın içinde genç bir erkek daha bulunuyordu. Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum."