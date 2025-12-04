Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı

BAŞKA BİR ERKEK DAHA VARDI

Bir kanalda yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, o aracın içerisinde şoför koltuğunda başka bir erkeğin daha olduğunu söyledi.