Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. Gizli bir tanık ilk kez canlı yayında her şeyi anlattı. Rojin'in kaybolduğu gece bir erkek tarafından beyaz bir arabaya zorla bindirildiğini öne süren tanık, şahsı boyundan kilosuna kadar tarif etti.
Türkiye’nin konuştuğu Rojin Kabaiş davasında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Rojin'in cansız bedeninin bulunmasından 13 ay sonra konuşan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gece zorla bir araca bindirildiğini öne sürdü.
BAŞKA BİR ERKEK DAHA VARDI
Bir kanalda yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, o aracın içerisinde şoför koltuğunda başka bir erkeğin daha olduğunu söyledi.
BOYUNDAN KİLOSUNA KADAR TARİF ETTİ
Gizli tanığın iddiasına göre; Rojin’i arabaya bindiren kişi 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biriydi.