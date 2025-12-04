BIST 10.919
Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. Gizli bir tanık ilk kez canlı yayında her şeyi anlattı. Rojin'in kaybolduğu gece bir erkek tarafından beyaz bir arabaya zorla bindirildiğini öne süren tanık, şahsı boyundan kilosuna kadar tarif etti.

Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı - Resim: 1

Türkiye’nin konuştuğu Rojin Kabaiş davasında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı - Resim: 2

 Rojin'in cansız bedeninin bulunmasından 13 ay sonra konuşan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gece zorla bir araca bindirildiğini öne sürdü.

Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı - Resim: 3

BAŞKA BİR ERKEK DAHA VARDI

Bir kanalda yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, o aracın içerisinde şoför koltuğunda başka bir erkeğin daha olduğunu söyledi.

Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı - Resim: 4

BOYUNDAN KİLOSUNA KADAR TARİF ETTİ

Gizli tanığın iddiasına göre; Rojin’i arabaya bindiren kişi 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biriydi.

