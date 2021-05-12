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Rock grubu vardı! Özlem Tekin şimdilerde köyde çiftçi hayatı yaşıyor

Rock grubu vardı! Özlem Tekin şimdilerde köyde çiftçi hayatı yaşıyor

2016 yılında müzik hayatını sonlandıran Özlem Tekin uzun bir süredir Bodrum Milas'ta çiftlik hayatı yaşıyor. Son hali kameralara yansıdı.

Rock grubu vardı! Özlem Tekin şimdilerde köyde çiftçi hayatı yaşıyor

Rock müziğinin sevilen şarkıcılarından Özlem Tekin, 5 yıldır Bodrum Milas'a bağlı bir köyde 30 dönümlü çiftlikte hayatını devam ettiriyor. 

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Rock grubu vardı! Özlem Tekin şimdilerde köyde çiftçi hayatı yaşıyor

Organik tarım ve hayvancılığa merak saran Tekin, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

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Rock grubu vardı! Özlem Tekin şimdilerde köyde çiftçi hayatı yaşıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, köy hayatına ve küçükbaş hayvancılığına alışan 49 yaşındaki şarkıcı, şalvarlı haliyle görüntülendi. 

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Rock grubu vardı! Özlem Tekin şimdilerde köyde çiftçi hayatı yaşıyor

Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Özlem Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.

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