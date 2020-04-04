Robotta etsiz çiğ köfte nasıl yapılır zahmetsiz lezzet!
Evde yapabileceğiniz Türk mutfağının enfes tarifii bu köftenin yapımı çok kolay ve pratik. İşte robotta etsiz çiğ köfte malzemeleri ve yapım aşaması...
Besleyici ve pratik bir tarif arıyorsanız, evde yapabileceğiniz Türk mutfağının enfes tarifi çiğ köfteyi deneyebilirsiniz.İnanıyoruz ki bu lezzet vazgeçilmezlerinizin arasında yer alacak.
Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz çiğ köfteyi robotta çabucak yapabileceksiniz. Peki robotta çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte robotta çiğ köfte tarifi!
Robotta çiğ köfte tarifi için malzemeler:
2 su bardağı köftelik bulgur
1,5-2 su bardağı kaynar su
1 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
1 adet soğan(rendelenmiş)
1,5 tatlı kaşığı baharat karışımı(pul biber, karabiber, tuz, isot, kimyon)
Yapılışı:
Bulgura tuzu ekleyip üzerine kaynar suyu ilave edip üzeri kapalı şekilde suyunu çekene kadar bekletiyoruz.