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Rober Hatemo ile Demet Akalın arasında para kavgası! 'Faturalar için arabamı sattım'

Rober Hatemo ile Demet Akalın arasında para kavgası! 'Faturalar için arabamı sattım'

Demet Akalın, ''Kimse para yok demesin'' deyince Rober Hatemo isyan etti. İkili arasında 'para kavgası' çıktı.

Rober Hatemo ile Demet Akalın arasında para kavgası! 'Faturalar için arabamı sattım'

Demet Akalın, koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde tatile giden vatandaşlar hakkında konuştu. Akalın'ın sözlerine Rober Hatemo sert çıktı.

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Rober Hatemo ile Demet Akalın arasında para kavgası! 'Faturalar için arabamı sattım'

Demet Akalın, "2 milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Kimse 'param yok' demesin. Vallah herkesin Bodrum'da evi var" ifadelerini kullandı. Akalın'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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Rober Hatemo ile Demet Akalın arasında para kavgası! 'Faturalar için arabamı sattım'

Akalın'ın sözlerine meslektaşı Rober Hatemo'dan cevap geldi. Hatemo, şunları söyledi:

"Yani 'susayım' diyorum ama bir yere kadar... Bir de emir kipiyle cümle kuruluyor, daha deli oluyorum.''

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Rober Hatemo ile Demet Akalın arasında para kavgası! 'Faturalar için arabamı sattım'

''Sırf fatura ve KDV'leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, Türkiye 2 milyon değil!" 

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