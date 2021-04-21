"Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana. Müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım."