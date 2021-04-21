Rober Hatemo Armağan Çağlayan'a yıllar sonra 'Gençtim çok pişmanım' diyerek itiraf etti
Armağan Çağlayan'ın programına katılan Rober Hatemo, yıllar sonra büyük pişmanlığını itiraf etti. Hatemo, midesindeki yaralar yüzünden ölümden döndüğünü açıkladı.
Rober Hatemo, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu. Hatemo, müzik kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dedesinin kendisinde çok özel bir yeri olduğunu belirten Hatemo, şunları anlattı:
"Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana. Müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım."
"Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. 'Daha çok vakit ayırmalıydım' diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman…''
''Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım."