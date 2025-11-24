Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

"Takımın üzerindeki ölü toprağı kalktı"

Dilmen, Fenerbahçe camiasının geçen yıllara göre çok daha özgüvenli olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Tedesco'nun göreve geldiğinde bir enkaz devraldığını belirten Dilmen, Fenerbahçe'nin pozitif enerjisinin her geçen hafta yükseldiğini dile getirdi. Sadettin Saran'ın ilk günlerde Samandıra'nın havasından endişe duyduğunu hatırlatan tecrübeli yorumcu, o dönemki Kasımpaşa ve Zagreb maçlarını "ölü toprağı" olarak nitelendirdi.