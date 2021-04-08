'Rizeli astronotlar'ın ünü ülke dışına çıktı! Rusya'dan davet geldi Rus temsilci bizzat ulaştı

NASA ve Musk'a ret: Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan ve ABD’li Elon Musk’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermedi. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme evladım seneye gidersin’ diye teselli etti.