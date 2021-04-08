'Rizeli astronotlar'ın ünü ülke dışına çıktı! Rusya'dan davet geldi Rus temsilci bizzat ulaştı
Sosyal medyada ilgi gören 'Rizeli astronotlar'ın ünü yayılmaya başladı. Uzay hayali kuran gençler, Rusya Rossotrudnichestvo Federal Ajansı'nın dikkatini çekti. Rus temsilci, Rizeli gençleri telefonla arayıp teklifte bulundu.
Rize'de Filika dergisi editörleri Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti. Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı.
NASA ve Musk'a ret: Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan ve ABD’li Elon Musk’dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermedi. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme evladım seneye gidersin’ diye teselli etti.
Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü, yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Gençlerin videoları Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. Bayraktar, babaannesinin uzaya çıkamayan astronotu ‘Üzülme evladım seneye gidersin’ diye teselli ettiği videoyu, ‘O sene bu sene’ notuyla sosyal medyada paylaştı.
Rus temsilci telefonla ulaştı
Gençlerin ünü kısa sürede ülke sınırlarını da aştı. Rusya Rossotrudnichestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği Başkanı Alexander Sotnichenko gençleri ülkelerine davet etti. Telefonla ulaştığı gençlerle görüşen Rus yetkili başarılar diledi.