Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma sonucunda 23 kişiye ulaşıldı. Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine getirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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