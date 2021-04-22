Virüsün kapalı ortamları sevdiğini belirten Doç. Dr. Çiçek, ”Ramazanla birlikte insanlar bir arada iftar yapmak istiyor ama şu anda pandemi süreci devam ediyor. Bu virüs kapalı, kalabalık alanları seviyor. Lütfen aile içi gezmeleri yapmayalım. İftarlarda bir araya gelmeyelim. Herkes kendi evinde izole bir şekilde iftarını yapmalı. 10 dakikadan fazla bir arada bulunmayalım.