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Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik

İhlas Haber Ajansı
Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik

RİZE'nin Güneysu ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı stres atmak için yaptığı evi görenler hayret etti.

Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik

Baltacı, 30 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da otomotiv sektöründe iş buldu. Bu firmanın İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Baltacı, 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketinde yaşamaya başladı.

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Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik

Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi.

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Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik

Baltacı, ağacın ve 6 metrelik demir direğin üzerine 10 metrekarelik evini yaptı.

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Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik

Sağlam olması için de 3 çelik tel ile ağaca ve kayaya bağlayan, 20 çelik vida ile sabitleyen Baltacı, eve 13 basamaklı merdivenle çıkılıyor.

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