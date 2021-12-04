Rize'de stres atmak için yaptığı evi gören şaştı kaldı: Titreye titreye getirdik
RİZE'nin Güneysu ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı stres atmak için yaptığı evi görenler hayret etti.
Baltacı, 30 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da otomotiv sektöründe iş buldu. Bu firmanın İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Baltacı, 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketinde yaşamaya başladı.
Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi.
Baltacı, ağacın ve 6 metrelik demir direğin üzerine 10 metrekarelik evini yaptı.
Sağlam olması için de 3 çelik tel ile ağaca ve kayaya bağlayan, 20 çelik vida ile sabitleyen Baltacı, eve 13 basamaklı merdivenle çıkılıyor.