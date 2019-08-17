Rize'de mahalleyi 'Çin Seddi' gibi duvarla ayırdılar 50 metre ötedeki eve gitmek için 1 km yürüyorlar
Doğu Karadeniz illerimizden Rize, yine ilginç bir yapı ile gündeme geldi. Rize’de yapılan Güney Çevre Yolu yolu Atmeydanı Mahallesini ikiye böldü. Duvar için tepkili olan vatandaşlar bakın ne dediler?
Eğimli coğrafi koşulları nedeniyle senelerdir birbirinden ilginç ve sıradışı yapı çözümleri ile adından söz ettiren Rize ilimizde bu sefer mahalleyi ayıran uzun bir duvarla gündeme geldi. Yol yapımı sırasında perde duvar yapılması nedeniyle yolun karşısına geçiş kapatılırken mahalle sakinleri evlerine gitmek için 1 kilometrelik alanı dolanmak zorunda kaldı.
Rize merkeze bağlı Atmeydanı mahallesinden geçen Güney Çevre Yolu yolu yapımı sırasında çekilen perde duvar mahalleyi birbirinden ayırdı.
Yoldan karşıya geçilmesi için herhangi bir yol bağlantısı yapılmayınca mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için 1 kilometre yolu dolanmak zorunda kalıyor. “Önümüze Çin seddi çektiler” ifadelerini kullanan Atmeydanı sakinleri biran önce bu hatanın düzeltilmesini istiyor.
“50 metre ilerideki evimize gitmek için 1 kilometre yol dolanıyoruz”
Atmeydanı’nda esnaflık yapan Memiş Güler ağlama duvarı benzetmesi yaparken, "Dört beş mahallenin birleştiği yer burası şuanda yol istinat duvarı ile yapılıyor. Buraya bildiğiniz ağlama duvarı yapıyorlar. Mahalleye geçişimiz, ulaşımımız kesildi 1 ay sonra okullar açılacak 50 metrelik yere gitmemiz için 1 kilometrelik yolu kat etmemiz gerekiyor.