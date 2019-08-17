Rize'de mahalleyi 'Çin Seddi' gibi duvarla ayırdılar 50 metre ötedeki eve gitmek için 1 km yürüyorlar

Eğimli coğrafi koşulları nedeniyle senelerdir birbirinden ilginç ve sıradışı yapı çözümleri ile adından söz ettiren Rize ilimizde bu sefer mahalleyi ayıran uzun bir duvarla gündeme geldi. Yol yapımı sırasında perde duvar yapılması nedeniyle yolun karşısına geçiş kapatılırken mahalle sakinleri evlerine gitmek için 1 kilometrelik alanı dolanmak zorunda kaldı.