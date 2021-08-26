Rize'de lösemi hastası 6 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi

Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Covid-19'a yakalandığını belirterek şöyle konuştu: "Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Covid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Covid-19, 3 güne sardı onu."