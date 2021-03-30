Rize'de 'Lazboard' ile kayak keyfi Petran Yaylası sakini nineden müthiş performans
RİZE'de Petran Yaylası'nda yaşayanlar mart karının tadını çıkardı. "Lazboard" adını verdikleri tahtalarla kayak yapan vatandaşlar, sporcuyu aratmadı. En çok dikkat çeken 71 yaşındaki ninenin kayak başarısıydı.
İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan 2200 rakımlı, İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası sakinleri Covid-19 salgın dönemini evlerinde geçiriyor.
Vatandaşlar mart ayında yağan kar örtüsünün kayma noktasına gelmesiyle tahtalarını çıkararak yeniden kaymaya başladı.
Yayla sakinlerinin bazılarının ise hem snowboard hem de kayak tahtası ile profesyonel kayakçılara taş çıkartacak derecede kayak yapması dikkat çekiyor.
Yayla sakinlerinden Hızır Havuz, Petran tahtası ile kayağın yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlattı.