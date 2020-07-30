Rize'de koronavirüs vakaları arttı, Kurban Bayramı yasakları geldi

"Rize'de vaka sayıları 220'ye ulaştı. Bugüne kadar il genelinde 500 küsur vaka görüldü. 390 küsuru şifa ile taburcu oldu. Şu anda da hastanelerimizde 220’ye yakın kişi yatıyor. Yoğun bakımda 5 hasta var, bunlardan ikisi entübe durumunda. Diğer hastalarımızın genel sağlık durumları iyi. Ama yine de bu sayılar ve son dönemlerdeki artışlar bizi endişelendiriyor."