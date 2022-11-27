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Rize'de korkunç kaza! Bariyerlere çarptı 3 metre yükseklikten düştü! Ölüler ve yaralılar var!

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Rize'de korkunç kaza! Bariyerlere çarptı 3 metre yükseklikten düştü! Ölüler ve yaralılar var!

RİZE'de bariyerlere çarparak 3 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı.

Rize'de korkunç kaza! Bariyerlere çarptı 3 metre yükseklikten düştü! Ölüler ve yaralılar var!

Kaza, Merkez'e bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 

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Rize'de korkunç kaza! Bariyerlere çarptı 3 metre yükseklikten düştü! Ölüler ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 06 FU 8963 plakalı araç Çiftekavak balıkçı barınaklarının karşısına geldiği esnada yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı düştü.

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Rize'de korkunç kaza! Bariyerlere çarptı 3 metre yükseklikten düştü! Ölüler ve yaralılar var!

Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Rize'de korkunç kaza! Bariyerlere çarptı 3 metre yükseklikten düştü! Ölüler ve yaralılar var!

Kazada ağır yaralanan Bilal Çukur (18), Mazlum Şentürk (20), B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahaleleri yapılamaya başlandı. 

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