BIST 1.430
DOLAR 9,32
EURO 10,86
ALTIN 531,48

Rize'de kavgaya karışan 9 yabancı sınır dışı edildi 3 kişi bıçaklanmıştı

Rize'de kavgaya karışan 9 yabancı sınır dışı edildi 3 kişi bıçaklanmıştı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Rize'de kavgaya karışan 9 yabancı sınır dışı edildi 3 kişi bıçaklanmıştı

Rize'de olay 14 Ekim 2021 Perşembe günü ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Akşam saatlerinde yabancı uyruklu 9 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşerek kavgada 3 yabancı uyruklu şahıs çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

14
Rize'de kavgaya karışan 9 yabancı sınır dışı edildi 3 kişi bıçaklanmıştı

Çevredekilerin kavgayı ayırmak için bağırması üzerine yaralılar dışındaki tüm şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

24
Rize'de kavgaya karışan 9 yabancı sınır dışı edildi 3 kişi bıçaklanmıştı

Olayın ardından 3’ü yaralı olmak üzere kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahsın kimlikleri tespit edilerek haklarında başlatılan yasal işlemin ardından sınır dışı edildi.

34
Rize'de kavgaya karışan 9 yabancı sınır dışı edildi 3 kişi bıçaklanmıştı
44