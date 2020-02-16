Rize'de karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

Alçılı Köyü Muhtarı Yener Kadıoğlu, hastayı karda yuvarlana yuvarlana indirdiklerini söyleyerek, “Maalesef tüm çabamıza rağmen ambulans hastaya ulaşamadı. 3 saatlik bir mücadele sonrası iş makinesiyle hastanın evine yaklaşık 500 metre yaklaşabildik. Kalan mesafede 112 Acil ve ATT ekibi arkadaşlarımız, köylülerimiz el ele verdik, bir yandan karla kaplı yolu açarak, bir yandan da karda yuvarlana yuvarlana Hüseyin amcamızı ambulansa yetiştirdik ve hastanede tedavi altına alınmasını sağladık” dedi.