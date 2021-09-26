Rize'de kafasını vurunca sinirlenip karar verdi! Karadeniz zekâsı görenleri şaşırttı
RİZE’de yaşayan Ömer Deniz, panelvan aracına çay yüklerken kafasını aracın tavan kısmına vurunca bulduğu çözüm görenleri şaşırttı.
Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde çay müstahsili olan Ömer Deniz, çayları topladıktan arabasına yüklemek istedi. Çay bezlerini sığdıramadığı aracının tavanına kafasını da çarpan Deniz, sinirlenerek spiral ile panelvan aracının tavanını kesti.
Etrafındaki kişilerin şaşkınlıkla baktığı araca yeni bir kasa alan Deniz, çay sezonunun bitimiyle beraber kasayı araca ekleyerek yeni bir ruhsat almayı planlıyor.
Kafasını tavan vurunca sinirden aracının tavanını kestiğini belirten Ömer Deniz “Çay çiftçisiyim. Arabama çay koyarken kafam tavanına vuruyordu. Çay koymak zor oluyordu. 8–10 bez çay anca sığıyordu arabaya. Bir gün sinirlendim ve aracımın üstünü kestim." dedi.
"Şimdi arabaya yük koymak daha rahat oluyor" diyen Deniz "İşçilerim de arabanın arkasındaki ara bölmede oturuyor. Arabanın arkasında ağırlık olmayınca çok patinaj yapıyordu." ifadelerini kullandı.