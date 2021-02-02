Rize'de 'Kaçkarlı Viking' izlediği dizinin etkisine kapıldı! O günden beri sıra dışı davranıyor
RİZE'de hayatını Vikinglerin yaşamına benzeten Muço Türkyılmaz, o günden sonra 'Kaçkarlı Viking' olarak tanındı. Giyim tarzı ve davranışları dikkat çeken 'Kaçkarlı Viking' kırdığı buzlu sularda yüzüyor.
Çamlıhemşin ilçesi Çat köyünde yaşayan turizmci Muço Türkyılmaz’ın Viking ilgisi yaşamına yansıyor. İzlediği dizinin ardından Vikinglerin yaşamını kendininkine benzeten Türkyılmaz, başında Viking şapkası elinde baltası ile yaşam sürüyor.
Kendisini 'Kaçkarlı Viking' olarak tanıtan Türkyılmaz’ın ilginç giyim tarzı ve davranışları görenleri şaşırtıyor.
Paylaştığı videolar sosyal medyada ilgi görürken başında Viking şapkası ile gezen Türkyılmaz, baltası ile buz kırıp soğuk sularda yüzüyor.
Türkyılmaz, Vikinglere yakın ilgisiyle köy evinde bir köşe yaparak hem kültürel aksesuarları hem de Vikingleri anlatan parçaları sergiliyor.