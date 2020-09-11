Rize'de insanlardan bıktılar! Astıkları tabela herkesi şaşırttı
RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası’nda yaşayanlar, turistlerden bıkıp astıkları tabela görenleri şaşırttı.
Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, doğal yaşantısı ve muhteşem doğasıyla, turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret eden bazı turistlerin, meralarda piknik yapması ise yaylacılara zor anlar yaşatıyor.
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Merada otlayan hayvanlar, piknikçilerin bıraktığı çöpleri yiyip hastalanmalarına neden oluyor. Piknikçiler, çöplerini toplamadan yayladan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı da çareyi tabelalı uyarıda buluyor.
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Yayla sakinleri, yaylada piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini de yasakladı.
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‘Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır’ yazılı tabelalar asan yöre halkı, piknikçileri uyarıyor.
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