Rize'de insanlardan bıktılar! Astıkları tabela herkesi şaşırttı

Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, doğal yaşantısı ve muhteşem doğasıyla, turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret eden bazı turistlerin, meralarda piknik yapması ise yaylacılara zor anlar yaşatıyor.