Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok
RİZE'de evinin yakınındaki dükkanlardan rahatsız olan Bülent Çelik evinin balkonuna duvar ördü. Balkon kapısı olmayan ev görenleri şaşkına çevirdi.
Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde fıkraları aratmayacak bir bina yapıldı. Evinin yakınındaki dükkanlardan rahatsız olan Bülent Çelik dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı.
Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.
Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyledi
Demir "Bu evin dış cephesini ve dekarasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı.