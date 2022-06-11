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Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok

Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok

RİZE'de evinin yakınındaki dükkanlardan rahatsız olan Bülent Çelik evinin balkonuna duvar ördü. Balkon kapısı olmayan ev görenleri şaşkına çevirdi.

Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde fıkraları aratmayacak bir bina yapıldı. Evinin yakınındaki dükkanlardan rahatsız olan Bülent Çelik dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı.

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Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok

 Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.

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Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok

Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyledi

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Rize'de fıkra gibi bir bina! Balkonu var, balkon kapısı yok

Demir "Bu evin dış cephesini ve dekarasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı. 

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