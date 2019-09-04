Rize'de çöken istinat duvarının altında kalan araçlar kağıt gibi ezildi 450 kamyon toprak kalktı

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de her bahar döneminde aşırı yağış ve buna bağlı olarak doğal afetlere şahit oluruz. Zaman zaman çok şiddetli yağışların etkisiyle toprağın kaygan bir hal alaması sonucu heyelanlar da kaçınılmaz olur. 2 gün önce yine bir aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, istinat duvarının çökmesi sonucu önceki gün toprak altında kalan 3 otomobilden 2’si çıkartıldı.