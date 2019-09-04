Rize'de çöken istinat duvarının altında kalan araçlar kağıt gibi ezildi 450 kamyon toprak kalktı
Sel ve heyelanları ile bilinen illerimizden Rize'de, çöken istinat duvarının altında kalan araçlar kağıt gibi ezildi. Üzerlerinden 450 kamyon toprak alınan araçları gören mahalle sakinleri olayın vehametini dehşetle izledi.
Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de her bahar döneminde aşırı yağış ve buna bağlı olarak doğal afetlere şahit oluruz. Zaman zaman çok şiddetli yağışların etkisiyle toprağın kaygan bir hal alaması sonucu heyelanlar da kaçınılmaz olur. 2 gün önce yine bir aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, istinat duvarının çökmesi sonucu önceki gün toprak altında kalan 3 otomobilden 2’si çıkartıldı.
Rize’de önceki gün Fener mahallesinde şiddetli yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Araçlardan 2’si 3. gününde toplamda 450 kamyon toprağın çöken duvarın üzerinden kaldırılmasıyla çıkartılabildi.
Üzerlerinde ortalama 6 bin 750 ton toprak bulunan Zafer Ekşi ve Evliya Çebi’ye ait araçlar, enkazın altından iş makineleriyle çıkartıldı. Kullanılamayacak hale gelen araçların çıkartılışını çevredekiler de anbean telefonlarıyla kaydetti.
"Evime bir pencere daha açıldı"
Öte yandan çöken istinat duvarının çökmesiyle 1. katta bulunan Fehmi Çelik’e ait evin duvarında delik açılırken, site yönetimine ait odanın da duvarı tamamen yıkılarak içeriye balçık doldu.