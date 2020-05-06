Rize'de ATV ile 2 dakikalık tur yaptı 25 bin TL ödedi

-2 bin 500 lira ceza yedim. ’Kimin üzerine’ diye sordular, oğlumun üzerine olduğunu söyleyince ’Çağır gelsin alsın, yoksa çekeceğiz’ dediler. Oğlum geldi 2 bin 500 lira da ona ceza kestiler. Ne kadar ’Etmeyin, eylemeyin, bilmiyordum’ diye yalvardımsa da ’Sorsaydın, bizi ilgilendirmez’ dediler. Yapacak bir şey yok, kanun bu, şanssızlık" ifadelerini kullandı.