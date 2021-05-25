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Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

RİZE'de başlayan çay hasadında Afrikalı işçiler bu yılda işlerinin başında. Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu olan işçiler, 200- 250 TL arasında değişen yevmilerle çay toplamaya devam ediyor.

Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

Doğu Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı. 

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Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

Çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemedi.

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Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

 Bu işçilerin yerini Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler aldı. İşçiler 200- 250 TL arasında değişen yevmiye ile çay topluyor.

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Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

Senegalli Osman Sisi de (40), "7 yıldır Türkiye'deyim, iki sezondur Rize'ye çay toplamaya geliyorum. Artık çay toplamayı öğrendim, arkadaşlarım da gelecek, onlarla beraber bu sezon da çay toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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