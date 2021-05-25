Rize'de Afrikalı işçilerin çay hasadı sürüyor: Türkiye'ye gelme nedeni bakın neymiş

Senegalli Osman Sisi de (40), "7 yıldır Türkiye'deyim, iki sezondur Rize'ye çay toplamaya geliyorum. Artık çay toplamayı öğrendim, arkadaşlarım da gelecek, onlarla beraber bu sezon da çay toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.