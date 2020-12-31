Rize'de 70 yıllık hayal gerçekleşti! Açılışı yapıldı

Tünelin Rize’nin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Bu tünel sadece Rize için değil ülkemiz için de önemli bir tünel. Bu tünel önümüze koyduğumuz projeksiyon da gelişme havzasında, şehrimizin geliştirilmesi, yatırımların yönlendirilmesi, yeni alanların açılması noktasında çok önemli bir proje." dedi.