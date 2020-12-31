Rize'de 70 yıllık hayal gerçekleşti! Açılışı yapıldı
RİZE'de Salarha Beldesi’nde yaşayan vatandaşların yaklaşık 20 yıldır dillendirdiği ve 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli’nin tamamlanan tek tüpü bugün hizmete açıldı.
Rize’de şehir merkezini güneye açabilmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında başlatılan Salarha Tüneli Projesi’nde sona yaklaşıldı. 2 bin 900 metre uzunluğunda ve çift tüp olarak planlanan Salarha Tüneli’nin tek tüpü bugün itibariyle kullanıma açıldı.
Açılış Törenine Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Tünelin Rize’nin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Bu tünel sadece Rize için değil ülkemiz için de önemli bir tünel. Bu tünel önümüze koyduğumuz projeksiyon da gelişme havzasında, şehrimizin geliştirilmesi, yatırımların yönlendirilmesi, yeni alanların açılması noktasında çok önemli bir proje." dedi.
Sözlerinin devamında Vali Çeber "Biz Salarha’ya yaklaşık 15 kilometrelik yoldan bir ‘U’ çizerek ulaşıyorduk. Bu tünel ile 3 kilometrelik bir mesafeye düşürüyoruz. Şehrin ekonomisine, ticaretine, sosyal hayatına, turizm faaliyetlerine hepsine katkı sağlayacak” diye konuştu.