Rize'de 2 bin 700 metrede bulunan Huser Yaylası'ndaki salıncak için sıraya girdiler!
Demirören Haber Ajansı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Huser Yaylası'nda yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçileri büyülüyor. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor. Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylası'ndaki salıncakta sallanmak isteyenler, bayramda yaylaya akın etti.
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Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor.
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Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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Kuyrukta bekleyenler, sırası gelince sis bulutunun üzerinde 5 dakika sallanarak, eğlenceli anlar yaşadı.
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