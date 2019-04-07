Rize itfaiyesinden tavuk kurtarma operasyonu
RİZE’de bulunduğu balkondan aşağıya bacağından asılmış bir şekilde kalan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
İhlas Haber Ajansı
RİZE merkez Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda Hanoğlu Apartmanı'nın altıncı katında bulunan çamaşır ipinde asılı tavuk mahallelilerin dikkatini çekti.
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Tavuğun acı çektiğini fark eden mahalleli önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamayan mahalle halkı bu kez Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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Olay yerine gelen itfaiyeci, merdiveni kurarak balkona kadar uzandı.
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Bacağından sarkmış pozisyonda kalan tavuk, itfaiyeci tarafından takılı kaldığı yerden çözülerek kurtarıldı.
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