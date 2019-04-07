Rize itfaiyesinden tavuk kurtarma operasyonu

RİZE’de bulunduğu balkondan aşağıya bacağından asılmış bir şekilde kalan tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize itfaiyesinden tavuk kurtarma operasyonu - Sayfa 1

RİZE merkez Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda Hanoğlu Apartmanı'nın altıncı katında bulunan çamaşır ipinde asılı tavuk mahallelilerin dikkatini çekti.

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Tavuğun acı çektiğini fark eden mahalleli önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamayan mahalle halkı bu kez Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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Rize itfaiyesinden tavuk kurtarma operasyonu - Sayfa 3

Olay yerine gelen itfaiyeci, merdiveni kurarak balkona kadar uzandı.

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Rize itfaiyesinden tavuk kurtarma operasyonu - Sayfa 4

Bacağından sarkmış pozisyonda kalan tavuk, itfaiyeci tarafından takılı kaldığı yerden çözülerek kurtarıldı.

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