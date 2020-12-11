Rize Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu! Harita maviye döndü
RİZE’nın Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki kırmızı ile kaplı harita mavi renge döndü. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, "Rehavete kapılmayın, başlayan mavilik tüm Türkiye’ye ulaşsın” dedi.
Fındıklı ilçesinde bir süre önce artan koronavirüs vakaları ile HES uygulamasındaki harita kırmızı ile kaplandı. Kent genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı.
Böylelikle harita bir süre önce mavi renge döndü. Fındıklı ilçesi kentte tek maviye dönen ilçe oldu. İlçede vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor, evlerde misafirliklere de gitmiyor.
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, ilçede vaka sayılarının düşmeye başladığını belirterek "HES haritası ilçemiz için kırmızıdan maviye dönmesine katkı sağlayan kaymakamlık, emniyet güçleri, zabıta ekipleri, sağlık çalışanları ve bu sürece katkı veren Fındıklı halkına çok teşekkür ediyoruz. Maviye dönüş bizi mutlu etti ama bu beraberinde rehavet getirmemeli.
Fındıklılar kurallara uyuyor ve uyumaya da devam etmemiz gerekiyor. Kısıtlamalarla beraber tabii ki vatandaşlar çok daha duyarlı olmaya başladılar. Bu kısıtlamalar vatandaşları köylerine yönlendirdi, tarımla buluşturdu, teması azalttı. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Bu hastalık sevdiklerimizi bizden alıyor. Daha fazla dikkat ederek bu maviyi kırmızıya çevirmeyelim Türkiye'de her yerin mavi olmasını sağlayalım” dedi.