Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu! Kadın polis yaşananları anlattı
RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat (49) ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı (25) yaralayan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nu (36) koridorda yakalayarak etkisiz hale getiren kadın polis memuru Zekiye Ş.’nin (42) o anları anlattığı ifadesi ortaya çıktı.
Rize’de, 11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaraladığı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru Zekiye Ş.'nin ifadesine yer verildi.
Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Zekiye Ş., ifadesinde Emniyet Müdürlüğü koridorlarından gelen sesler üzerine koşarak birinci kata indiğini belirtti.
Rize Emniyet Müdürü şehit olmuştu! Kadın polis yaşananları anlattı
Zekiye Ş., "O esnada makamda ‘müdürümüz birileri ile kavga mı ediyor?’ diye düşündüm. Bu sırada makam odasından 3 el silah sesi duydum.
Silahımı almak için koşarak üst kata çıktım. Çıkarken bana ‘silah verin’ diye bağırıyordum. Silahımı aldım, belime koydum. Makam katına koştum.