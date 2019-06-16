Rize de Vampir Kelebek ile mücadele

Yaz mevsiminin gelip sıcakların artması Rizeli’nin korkulu rüyası vampir kelebeklerin yani Ricania Simulans’ın da geleceğinin de habercisi oldu. Bu nedenle devlet kurumalarının yanı sıra vatandaşlar da kendilere göre vampir kelebekler için mücadele metotları aramaya başladı.