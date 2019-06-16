Rize de Vampir Kelebek ile mücadele
Havalar ısındıkça Rize’de 'Vampir Kelebek' olarak adlandırılan ve bölgede 10 yıldır yaz aylarında etkili olan 'Ricania Simulans' ile mücadele yolları aranmaya başlandı.
Yaz mevsiminin gelip sıcakların artması Rizeli’nin korkulu rüyası vampir kelebeklerin yani Ricania Simulans’ın da geleceğinin de habercisi oldu. Bu nedenle devlet kurumalarının yanı sıra vatandaşlar da kendilere göre vampir kelebekler için mücadele metotları aramaya başladı.
Yaz aylarında özellikle yeşil bitkilerde konuşlanan ve gece evlerin ışıklarını gördüklerinde evlere kadar giren Ricania Simulans, insan cildi ile temas ettiğinde de sertçe vurduğu için cilde zarar veriyor.
Öte yandan evleri istila eden kelebeklerin temizliği de ev hanımlarını çileden çıkartıyor.
İzmir’de zararlı haşereler için kullanıldığını duydukları bir cihazı Rize’ye getirerek Ricania Simulans ile mücadele için kullanmayı amaçlayan vatandaşların tek umudu bu cihaz oldu.