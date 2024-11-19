Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.
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İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, apartmandaki diğer vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.
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