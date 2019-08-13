Rize Çamlıhemşin'de Fırtına Deresi'nde tehlikeli pozlar

Korkulacak bir şey yok: Bölgeyi ziyareti sırasında dere içine giren Gaye Onat Coşkun, akan sudan korkmadığı, suyun serinliğini daha yakından hissetmek için dereye girdiğini söyledi. Soğuk suya girmek için paçaları sıvayarak dereye indiğini anlatan Fahri Mert Can da "Keyifli oldu. Serinlemek için dereye indim. Fotoğraf çekindik. Korkulacak bir şey yok" dedi.