Rize Ayder'de salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rize Ayder'de salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı.

Rize Ayder'de salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı - Sayfa 1

RİZE''de ailesiyle gezmek için Ayder Yaylası'na gelen Cahit Durmuş, şenlik alanındaki salıncakta eşi Gülşen Durmuş'u sallamaya başladı.

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Rize Ayder'de salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı - Sayfa 2

Arkasına geçtiği salıncağa tutunmaya çalışan Cahit Durmuş, düşerek yokuş aşağı 14 metre yuvarlandı.

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Rize Ayder'de salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı - Sayfa 3

Yaralanan Durmuş, 112 Acil Servis ekibince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Rize Ayder'de salıncakta eşini sallarken düşen kişi yaralandı - Sayfa 4

İlk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Durmuş'un vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

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