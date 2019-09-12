Rize-Artvin Havalimanı'nda dolgunun yüzde 41'i tamamlandı

2’si 'Taşır 1' ve 'Taşır 2' isimli gemiler olmak üzere 300’e yakın iş makinasının havaalanı inşaatında çalıştığını ve günlük 120 bin ton dolgu yapıldığının altını çizen Rize Valisi Çeber, yapılan dolgunun miktarını "Günde küçük bir dağ buraya taşınıyor" ifadeleriyle anlattı. Çeber “Şuan itibariyle havaalanımız yüzde 41 seviyelerine ulaştı. 10 ay önce Rize Valiliği’ne başladığımda burası yüzde 14 buçuktaydı ve günlük ortalama 60-70 bin ton dolgu yapılıyordu. Bugün itibariyle yüzde 41’lerdeyiz, özellikle cumhurbaşkanımızın son talimatları ve ziyaretlerinden sonra yüklenici firma da iş programını ona göre revize ederek günlük 120 bin ton dolgu yapıyor. Yani günlük buraya küçük bir dağ getiriliyor. 300’e yakın iş makinasının çalıştığı bir makine parkı var burada. 200’e yakın kamyon ve 2 tane gemi olmak üzere 300’e yakın manika, 600’e yakın da personel çalışıyor. Havaalanı inşaatı devam ettiği sürece de bölgede 2 bin kişiye de iş veren bir inşaat sahası burası. Her şey son hız devam ediyor” ifadelerini kullandı.