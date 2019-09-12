Rize-Artvin Havalimanı'nda dolgunun yüzde 41'i tamamlandı
Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.
2020 yılının Ekim ayına çekilen Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı için geri sayım başladı. Bölge halkını heyecanlandıran ve bölgeye gelen turist sayısına doğrudan etki etmesi düşünülen Rize Artvin havalimanında 2 gemi, ortalama 200 kamyon olmak üzere 300’e yakın iş makinası gece gündüz çalışırken, 600 kişilik personel grubu da açılışın verilen tarihte gerçekleşebilmesi için görev yapıyor.
Üst yapı çalışmaları için dolgunun bitmesi beklenmeyecek: Yüzde 95’ini dolgu oluşturan Rize-Artvin Havalimanı’nda üst yapı çalışmaları için ise dolgunun bitmesi beklenmeyecek. Terminal binası gibi üst yapıyı oluşturan binaların ihalesi için Ulaştırma Bakanlığı tarafından çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, ihalenin Eylül ayı sonunda veya Ekim ayı başında yapılacağını söyledi.
2’si 'Taşır 1' ve 'Taşır 2' isimli gemiler olmak üzere 300’e yakın iş makinasının havaalanı inşaatında çalıştığını ve günlük 120 bin ton dolgu yapıldığının altını çizen Rize Valisi Çeber, yapılan dolgunun miktarını "Günde küçük bir dağ buraya taşınıyor" ifadeleriyle anlattı. Çeber “Şuan itibariyle havaalanımız yüzde 41 seviyelerine ulaştı. 10 ay önce Rize Valiliği’ne başladığımda burası yüzde 14 buçuktaydı ve günlük ortalama 60-70 bin ton dolgu yapılıyordu. Bugün itibariyle yüzde 41’lerdeyiz, özellikle cumhurbaşkanımızın son talimatları ve ziyaretlerinden sonra yüklenici firma da iş programını ona göre revize ederek günlük 120 bin ton dolgu yapıyor. Yani günlük buraya küçük bir dağ getiriliyor. 300’e yakın iş makinasının çalıştığı bir makine parkı var burada. 200’e yakın kamyon ve 2 tane gemi olmak üzere 300’e yakın manika, 600’e yakın da personel çalışıyor. Havaalanı inşaatı devam ettiği sürece de bölgede 2 bin kişiye de iş veren bir inşaat sahası burası. Her şey son hız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bu çalışmalar şirketlerin uluslararası referansıdır: Rize-Artvin havalimanı gibi büyük projelerin uluslararası arenada Türk şirketlerinin bir referansı olduğunu dile getiren Çeber “Mimar Sinan der ya ‘Çıraklık eserim, kalfalık eserim, ustalık eserim’ burası da gerçekten öyle ustalık eseri ve referans projelerimiz bunlar. Bu nedenle Türk firmaları uluslararası alanda havalimanları, otoyollar, büyük viyadükler, alışveriş merkezlerini artık dünyanın her tarafında yapıyor. Bu şantiyeler, bu tip çalışmalar uluslararası yerlerde takip edilen, çok ciddi mühendislik alanlarıdır” şeklinde konuştu.