Rıza Kocaoğlu'nun veda paylaşımı çıldırttı Çukur son bölümde flaş ayrılık

Her Pazartesi Show TV'de ekranlara gelen ve önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 67. bölümüyle sezon arası verecek Çukur dizisinde geçtiğimiz hafta yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Yücel'in, Aliço'yu kaçırdıktan sonra bir atık merkezinde hapsetmesi ve ipucu olarak siyah bir zarfla Yamaç'a mekanın fotoğrafını göndermesi, Aliço'nun ölümü ile sonuçlandı.