Rıza Kocaoğlu tam 16 kilo verdi! Bakın yöntemi neymiş...
İnci Taneleri dizisiyle yıllardır ekranlarda olan Rıza Kocaoğlu Zeytin Ağacı gibi dijital platform yapımlarıyla da izleyici ile buluştu. Son zamanlarda ise verdiği kilolar ile gündemde...
“Organize İşler”, “Tamirhane”, “Zeytin Ağacı”, “Çukur”, “İçerde”, “Kuzey Güney” ve “Karadayı” gibi birçok yapımda izleyici karşısına çıkan 47 yaşındaki oyuncu, son dönemde değişen görünümüyle dikkat çekiyor. Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk olan Rıza Kocaoğlu, hem fiziksel değişimi hem de bu süreçte neler yaptığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Verdiği 16 kilonun ardından formunu nasıl koruduğu sorulan oyuncu, yalnızca diyet değil, spor tarafında da disiplinli ilerlediğini söyledi.
Rıza Kocaoğlu, egzersiz konusunda daha çok kendi beden ağırlığıyla çalıştığını belirtti. Spor rutininin içinde boksun da önemli bir yer tuttuğunu söyleyen oyuncu, aktif kalmanın kilo kontrolünde büyük etkisi olduğunu ifade etti. Ancak asıl dikkat çeken bölüm, Kocaoğlu’nun beslenme yöntemiyle ilgili anlattıkları oldu. Ünlü oyuncu, zaman zaman su orucu yaptığını söyledi. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Rıza Kocaoğlu, bu yöntemi rastgele uygulamadığını, sürecin doktor kontrolünde yapılması gereken bir yöntem olduğunu özellikle vurguladı. Oyuncunun açıklamasına göre su orucu sürecinde belirli dönemlerde yalnızca su tüketiyor. Bu yöntemi önce kısa süreli denemelerle öğrendiğini, ardından daha bilinçli şekilde uygulamaya başladığını anlattı. İlk etapta bir gün ve üç gün gibi daha kısa denemeler yaptığını söyleyen Kocaoğlu, zamanla bu süreyi uzattığını belirtti.