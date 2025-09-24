Rıza Kocaoğlu aşkı buldu! Bakın sevgilisi hangi ünlü çıktı...
Rıza Kocaoğlu dolu dizgin aşka yelken açtı. Geçen temmuz ayında meslektaşı Sera Kutlubey'den ayrılan oyuncu Rıza Kocaoğlu, şarkıcı Aybüke Albere ile aşk yaşıyor. İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen sevgilisi...
'İnci Taneleri'nde Nusret'e hayat veren Rıza Kocaoğlu ile 'Nehir'i canlandıran Sera Kutlubey aşkı geçen temmuzda sona ermişti.
Kocaoğlu, aradığı aşkı bu kez şarkıcı Aybüke Albere'de buldu.
Yeni sevgilisini kucağına alıp poz veren Rıza Kocaoğlu'nun neşeli hali objektiflere yansıdı.
ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
İkilinin uzun zamandır arkadaş oldukları ve bu arkadaşlığın aşka dönüştüğü öğrenildi.
RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?
Rıza Kocaoğlu 19 Mart 1979 İzmir doğumludur. Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınmıştır.
