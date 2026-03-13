Rıza Baba'nın hastalığı ne, tedaviye yanıt veriyor mu? Doktorundan kritik açıklama
Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı usta oyuncu Zafer Ergin, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun nasıl olduğu herkes tarafından merak edilirken, doktorundan beklenen açıklama geldi.
83 yaşındaki usta oyuncu Zafer Ergin’in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar hayranlarını endişelendirdi. "Pıhtı attı" haberleri sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İşte usta sanatçının hastaneye kaldırılma nedeni ve son durumu...
Dün taburcu olması beklenen Zafer Ergin'in, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Usta oyuncunun doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Enfeksiyon değerleri biraz yüksek çıktı. Yoğun çalışma programı nedeniyle vücudu biraz susuz kalmış. Enfeksiyonun tekrarlamaması için bir gün daha hastanede kalmasını istedim. Şu an durumu gayet iyi, yarın taburcu olacak.''
ZAFER ERGİN KİMDİR?
Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 doğumlu Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine Ankara Deneme Sahnesi'nde başlamış, TRT televizyonunda yabancı dizi ve filmleri seslendirmiştir.