Riva'da köpeğe çarpan servis aracına kurşun yağmuru
İSTANBUL’da kaza ile bir köpeğe çarptıktan sonra arkasından ateş edilen sürücü Cemil Gür, "Araçta 4 tane yeğenim vardı. Durayım mı, durmayayım mı arasında tereddüt geçirirken, başladılar ateş etmeye. Her hayvana vurduğumuzda ateş açılırsa çekeceğimiz var.” dedi.
Beykoz’da servis taşımacılığı yapan Cemil Gür, dün saat 16.00 sıralarında lisede okuyan 4 yeğenini alıp eve götürmek üzere yola çıktı. Paşa Mandıra köyünden geçtiği sırada aniden servis aracının önüne atlayan köpeği fark etmeyen Gür, araçla köpeğe çarptı. Bu sırada tereddüt yaşayan sürücü Cemil Gür, arkadan gelen silah seslerini duyunca neye uğradığını şaşırdı.
Servis minibüsünün arka camları ve kapıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan silahlı saldırının hedefi olunca sürücü Cemil Gür, aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Araçta bulunan 4 öğrenci ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Aracın arka camı ve kapılarındaki onlarca saçma izi ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
"Ateş edilince buraya kadar geldim"
Olay anını anlatan sürücü Cemil Gür, “Cumhuriyetköy’den Riva’ya doğru gelirken, Paşa Mandıra’yı geçtikten sonra önüme bir hayvan fırladı. Hayvan fırlayınca vurdum hayvana. Durayım mı, durmayayım mı arasında tereddüt geçirirken yavaşladım gayriihtiyari, başladılar ateş etmeye. Ateş edilince ben de buraya kadar geldim. Araçta 4 tane yeğenim vardı. Okuldan geliyordum. Çok şükür onlara ve bize bir şey olmadı. Çocuklar o sırada müzik dinliyorlardı, çok anlamadılar ama gördükten sonra psikolojileri bozuldu. Şikayetçi oldum, tutanaklar tutuldu. Karakol gerekeni yapacak. Buralar ufak yerler. Bulunmazsa, herkese ateş edilirse, her hayvana vurduğumuzda ateş açılırsa çekeceğimiz var” diye
konuştu.