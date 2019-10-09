Riva'da köpeğe çarpan servis aracına kurşun yağmuru

"Ateş edilince buraya kadar geldim"

Olay anını anlatan sürücü Cemil Gür, “Cumhuriyetköy’den Riva’ya doğru gelirken, Paşa Mandıra’yı geçtikten sonra önüme bir hayvan fırladı. Hayvan fırlayınca vurdum hayvana. Durayım mı, durmayayım mı arasında tereddüt geçirirken yavaşladım gayriihtiyari, başladılar ateş etmeye. Ateş edilince ben de buraya kadar geldim. Araçta 4 tane yeğenim vardı. Okuldan geliyordum. Çok şükür onlara ve bize bir şey olmadı. Çocuklar o sırada müzik dinliyorlardı, çok anlamadılar ama gördükten sonra psikolojileri bozuldu. Şikayetçi oldum, tutanaklar tutuldu. Karakol gerekeni yapacak. Buralar ufak yerler. Bulunmazsa, herkese ateş edilirse, her hayvana vurduğumuzda ateş açılırsa çekeceğimiz var” diye

konuştu.