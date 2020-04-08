Rita Wilson öldüğünde Tom Hanks'ten iki isteğini duyurdu!
Avustralya'da film çekimindeyken eşi ile birlikte corona virüsüne yakalanan Rita Wilson, salgın öncesinde çekilen ve yeni yayınlanan bir programda, eşi Tom Hanks'ten önce ölmesi halinde iki isteğini söyledi.
Ünlülerden ilk korona virüs salgınına yakalanan ünlülerden olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, salgın nedeniyle alınan önlemlerden önce The Kelly Clarkson Show’a katılmıştı. Dün yayınlanan programda Rita Wilson birçok açıklamada bulundu.
63 yaşındaki Wilson, 2015 yılında meme kanserine yakalanmıştı. Hastalığı atlatan ünlü isim, bu süreçte Tom Hanks ve oğulları Chet ve Truman ile ölmesi durumunda olacaklara dair konuştuğunu söyledi.
"Uzun bir süre üzülmeni istiyorum": Rita Wilson, eşine, “Bak bana bir şey olursa, senden önce ölürsem senden iki şey istiyorum. Birincisi çok uzun bir süre üzülmeni istiyorum” dedi ve seyircileri şok etti.
Bu sözleri duyan programın sunucusu Kelly Clarkson kahkahalara boğulurken, Wilson ikinci isteğinin ise parti olduğunu söyledi. Ünlü isim, “İkincisi bir parti istedim. Bir kutlama istedim, şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama” dedi.