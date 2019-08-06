Rita Ora siyah tanga bikinisiyle Ibiza'yı salladı! Elbisesiyle ise şaşırttı!

28 Yaşındaki İngiliz pop yıldız Rita Ora, bir dönem David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'la yaşadığı aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise arkadaşlarıyla beraber çıktığı Ibiza tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.