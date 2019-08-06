Rita Ora siyah tanga bikinisiyle Ibiza'yı salladı! Elbisesiyle ise şaşırttı!
Bir dönem David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile adı aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Rita Ora, arkadaşlarıyla çıktığı Ibiza tatilinde tanga bikinisi ile dikkatleri üzerine çekti.
28 Yaşındaki İngiliz pop yıldız Rita Ora, bir dönem David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'la yaşadığı aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise arkadaşlarıyla beraber çıktığı Ibiza tatilinden paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
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Ibiza tatilini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Rita Ora, siyah tanga bikinisiyle ve fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Rita'nın Ibiza'dan paylaştığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor.
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Instagram'da 15 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ora, turnelerinden ve albüm çalışmalarından fırsat buldukça seyahat etmeye çalışıyor.
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Ibiza'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Rita Ora, markette alışveriş yaparken görüntülendiği elbisesiyle ise herkesi şaşırttı.
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